【萩原京平選手着用】BREATH ブレス　Tシャツ　Bad Hop

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BADHOP 日本武道館限定Tシャツ - Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

BadHopメンバーのBREATHブレスのTシャツです。Rizin選手の萩原京平選手も着用してるモデルです。購入元 公式サイトサイズ M試着もしていない新品には間違いないですが、家族が誤って洗濯をしてしまいました…よって未使用に近い商品として出品してます。再販は無いかと思いますのでレア商品かと思います。着用目的で購入したためタグは切りましたが購入した時の袋はありますのでそれに包装してお送りいたします。ストリートファッション好きな方いかがでしょうか？ファットランクPhatrnkBadhop萩原京平カラー···ブルー袖丈···袖なしネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬