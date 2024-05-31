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THUNDERBOLT PROJECT fragment pokemon
商品番号 F15964523146
商品名

THUNDERBOLT PROJECT fragment pokemon
ブランド名 フラグメントデザイン
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THUNDERBOLTPROJECTfragmentpokemonイーブイTシャツになります。サイズはL、カラーはブラックです。数年前にpopbyjunにて購入した正規品になります。着る機会がなく、タグ付未使用のまま保管しておりました。Tシャツfragmentdesignfragmentdesignフラグメントデザインポケモンピカチュウサンダーボルトプロジェクト藤原ヒロシ
http://narcologia.ru/goods/reproduce604755.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei356271.html
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