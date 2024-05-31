THUNDERBOLT PROJECT fragment pokemon

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商品詳細
THUNDERBOLTPROJECTfragmentpokemonイーブイTシャツになります。サイズはL、カラーはブラックです。数年前にpopbyjunにて購入した正規品になります。着る機会がなく、タグ付未使用のまま保管しておりました。Tシャツfragmentdesignfragmentdesignフラグメントデザインポケモンピカチュウサンダーボルトプロジェクト藤原ヒロシ
http://narcologia.ru/goods/reproduce604755.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei356271.html
http://narcologia.ru/goods/enquire404989.html
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