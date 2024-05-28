GALLERY DEPT★BLACKキャップ★

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商品詳細
カラー···ブラック形···ベースボールGALLERYDEPTJosueThomasが2015年にスタートしたGALLERYDEPT。リーバイス501にハサミを入れて、センス良くリモデルしていく彼らのスタイルは、ハリウッドセレブや有名デザイナーの間でたちまち人気に火が付き、2017年にロサンゼルス、ウエストハリウッドにショップ兼アトリエをオープン。お店の半分はミシンとシルクスクリーンプリントの機械が占めており、その場で作ったものを販売するライブ感溢れる空間になっています。かなりカッコいいのですが、僕の頭にはフィットせず、メルカリで購入していますが、一度の試着のみで外へは被ってません。かなり美品かと思います。タグ等は購入の時から付いておりません。中古品の為神経質な方のご購入はお控え下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/browse666191.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper600909.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate233948.html
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