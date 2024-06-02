初期　タトゥースタジオヤマダ　コーデュロイキャップ　山田蓮

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初期の物になります。スナップバックタイプですのでサイズ調整可能。◯ブランド名：TATOOSTUDIOYAMADA◯カラー：レッド◯サイズ：フリーサイズ◯状態：A汚れ、ダメージ、着用感等ありません。N:新品S:未使用、未使用に近いA:目立った傷や汚れなしB:やや傷や汚れあり(使用上問題なし)C:傷や汚れあり(使用上問題なし)D:状態が悪い〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜迅速な発送を心がけております。早ければ即日、翌日までには発送致します。やむを得ない事情で発送が遅くなる場合はお伝え致します。複数点ご購入の場合割引きさせていただきますので、コメントにてお知らせ下さい。気持ちの良い取引きをさせていただければと思いますので、よろしくお願い致します＾＾#ゆーたろ古着 ←その他の出品はこちら