正規品 美品 ドルチェ\u0026ガッバーナ D\u0026G ベルト 箱付 メンズ 【K9167】

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商品詳細
【PR:他ブランド品多数有り！是非見てね！】ドルチェ\u0026ガッバーナのベルトです。目立つダメージありません。綺麗です。ランド：ドルチェ\u0026ガッバーナ商品名：ベルトライン：メンズ型番：BC3619A15681素材：牛革色：ブラック×アンティークゴールド＆アンティークシルバー金具サイズ：表記100cm-40INCH 全長約118.5cm×幅約3cm ウエスト(実寸)：最大約110cm位まで可能 バックル：約横幅6.8×高さ3.7cm付属品：箱・保存袋質問お気軽にどうぞ。様々なブランド品多数出品中。商品は全て業者によるブランド市場にて仕入れた物で、全て正規品です。基本早い者勝ち。即買いOK。送料負担して頂ければ受け取り評価前の返品OK。タイトルの【】内の数字は当店の管理番号になります。当店は小さな店舗がある、リサイクルショップです。詳しくはプロフィールをご覧ください。【PR:他商品は、プロフィール又はこちらから→#買取横丁】
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