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グラム　glamb ジョジョの奇妙な冒険　ストーンオーシャン　空条徐倫
商品番号 T94968416177
商品名

グラム　glamb ジョジョの奇妙な冒険　ストーンオーシャン　空条徐倫
ブランド名 グラム
特別価格 税込 3,699 円
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商品詳細

glambグラム　ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン　空条徐倫ブラック　XＬサイズ新品未使用コンパクトに折りたたみ発送させていただきます。どうぞよろしくお願い致します。glambジョジョストーンオーシャン空条徐倫空条承太郎荒木飛呂彦ディオスタンドザ・ワールドスタープラチナTシャツナルシソ・アナスイダイバー・ダウン商品説明・ヴィンテージバンドTシャツを彷彿とさせるプリントで空条徐倫をあしらったJolyneT・人物ポートレイトの上にロゴをあしらったレイアウトは女性ロッカーTの王道を踏襲・徐倫に絡みつく筆記体ロゴの筆跡は、彼女のスタンド能力がモチーフ・テキスタイルには5.6オンスで程よい肉厚の、上質なコットン100％天竺を使用。・サイジングは現代的なトップススタイルを叶える、着丈を長めに身幅を広めに設けたルーズシルエット。
http://narcologia.ru/goods/secretarial364716.html
http://narcologia.ru/goods/recycling346514.html
http://narcologia.ru/goods/encourage844072.html
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