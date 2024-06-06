グラム　glamb ジョジョの奇妙な冒険　ストーンオーシャン　空条徐倫



徐倫Tシャツ(ジョジョコラボ/glamb/グラム) GB0122/JJ01



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WsTシャツ(ジョジョコラボ/glamb/グラム) GB0122/JJ06



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徐倫ポケットT(ジョジョコラボ/glamb/グラム) GB0422/JJ01



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徐倫スカジャンパー(ジョジョコラボ/glamb/グラム) GB0422/JJ02



ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン×glambコラボレーション特設 ...



徐倫スタンドTシャツ(ジョジョコラボ/glamb/グラム) GB0122/JJ02



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glamb×アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン』第2弾 ...



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glambグラム ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン 空条徐倫ブラック XＬサイズ新品未使用コンパクトに折りたたみ発送させていただきます。どうぞよろしくお願い致します。glambジョジョストーンオーシャン空条徐倫空条承太郎荒木飛呂彦ディオスタンドザ・ワールドスタープラチナTシャツナルシソ・アナスイダイバー・ダウン商品説明・ヴィンテージバンドTシャツを彷彿とさせるプリントで空条徐倫をあしらったJolyneT・人物ポートレイトの上にロゴをあしらったレイアウトは女性ロッカーTの王道を踏襲・徐倫に絡みつく筆記体ロゴの筆跡は、彼女のスタンド能力がモチーフ・テキスタイルには5.6オンスで程よい肉厚の、上質なコットン100％天竺を使用。・サイジングは現代的なトップススタイルを叶える、着丈を長めに身幅を広めに設けたルーズシルエット。