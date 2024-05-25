AIR MAX 1 PRNT WE LOVE NIKE ナイキ　エアマックス

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商品詳細
大幅お値下げ致しました◡̈⃝ナイキ/NIKEAIRMAX1PRNTナイキエアマックス1プリント\"WELOVENIKE\"ホワイト/ゲームロイヤルAQ0927-100大人気完売商品ゴールデンサイズの、26.5センチです。5回くらい履きました。ソールの減りもほぼないと思います。気になるところはお写真撮りましたのでご確認下さい。日本発のスニーカーショップ「ATMOS」の提案モデル「AIRMAX1PRNT/\"WELOVENIKE」。アッパーには天然皮革の上質なレザーを採用し、インソールにもボックスを積み重ねたオリジナルグラフィックが入ったスペシャルモデルとなっています。■サイズ 26.5cmカラー···ブルースニーカー型···ローカット履き口···紐柄・デザイン···プリント（ロゴなど）モデル/シリーズ···AIRMAXメインカラー···ホワイト、ブルー
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