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2023秋冬新作　家紋バックルメンズベルト　白　カステルバジャック6886
商品番号 C29624012472
商品名

2023秋冬新作　家紋バックルメンズベルト　白　カステルバジャック6886
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 10,373 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASTELBAJAC　家紋バックル　メンズベルト　白　ロングサイズCASTELBAJAC　SPORT（カステルバジャック　スポーツ）のメンズベルトです。家紋のバックルと型押しの家紋デザインが特徴です。フリーサイズでウエスト110cmまで対応なロングサイズです。白メーカー価格　￥25300サイズ表示（40）フリーサイズ（長さ調整可）ウエスト110cmまで対応全長　131cm（金具含む）　幅　3.5cm　金具サイズ長7.5cm　幅5.5cm表側　牛革　一部分　合成皮革　裏側　合成皮革新品タグ付き送料l込み
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