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シカゴ ホワイトソックス ニュー エラ 59FIFTY ツートン
商品番号 F48159029248
商品名

シカゴ ホワイトソックス ニュー エラ 59FIFTY ツートン
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズが合わないため出品します。ChicagoWhiteSoxNewEraTwo-ToneColorPack59FIFTYFittedHat-Brown/Charcoalシカゴホワイトソックスニューエラツートーンカラー59FIFTYブラウン/チャコールサイズ　71/259.6cm完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください。
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