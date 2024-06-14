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ワイルドスワンズ カーサ フルグレインブライドルレザー 折り財布 CASA 本革
商品番号 U16761155643
商品名

ワイルドスワンズ カーサ フルグレインブライドルレザー 折り財布 CASA 本革
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 10,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはワイルドスワンズフルグレインブライドルレザーカーサブラックになります。ワイルドスワンズの中でも比較的新しいモデルで欲しい要素を全て詰め込んだ財布となっております。お探しの方いかがでしょうか？中古品のため、ご理解いただける方お願いいたします。あまりにも神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。
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