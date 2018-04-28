エルメス　HERMES ベルト　リバーシブル

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商品詳細
ラナンキュラスさん専用です。他の方は購入をお控えください。こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。以前に新宿高島屋にて購入したものです。できるだけ詳しく、写真と説明分を作ったのでご覧ください！【商品名】HERMESベルト【カラー】ブラック、ブラウン【サイズ】表記サイズ 80ウエストサイズ(バックルの穴から、ベルトの穴まで)77〜83cm全長95cm幅2.5cm（若干の誤差はご容赦ください）【状態】穴に多少のダメージはありますが、それ以外の金具や皮は比較的綺麗だと思います。普通に使う分には問題はございません。【付属品】箱、購入した際のカード【発送方法】匿名発送のらくらくメルカリ便を用いて、当日から翌日に迅速に発送します。【追記】断捨離中なので、他にもいろいろなブランドを出しています。まとめ買い割引します！何か、気になることがありましたら、お気軽に相談質問してください
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