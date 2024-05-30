☆新品☆ supreme スクエアロゴ　デニムキャップ　黒

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商品詳細
2022年製新品未使用品シュプリーム原宿店で購入しました。大人気のシュプリームのキャップになります。デニム黒です。シンプルでかっこいいです♪類似商品が増えてしまったので、整理の為にこちらは出品します。是非ご検討宜しくお願いします。SUPREMEシュプリームカラー：黒Size：フリー●商品説明SUPREME(シュプリーム)1994年にジェームズジェビア氏がスケートボードの専門ウェアブランドが無い事を嘆き創立したブランド“SUPREME”。藤原ヒロシ氏が日本に紹介し、人気、知名度共に高くなり、NYやイタリアなど幅広く展開しています。カラー···黒
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SUPREME シュプリーム 23SS Denim Camp Cap デニムキャンプキャップ ONE SIZE Overdyed Green WEEK19 Box Logo ボックスロゴ ジェットキャップ 帽子【新古品】【中古】【SUPREME】
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