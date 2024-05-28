USA製 90s〜00s Vintage 刺繍　ツートン　キャップ　ヴィンテージ

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【フォロー、おまとめ、リピート割実施中！！】⬇️こちらのタグから商品をジャンル別にご覧頂けます⬇️#古着屋Ryuキャップ《商品説明》USA製90s〜00sVintage刺繍デザインツートンキャップです。ネイビー×グリーンの絶妙なツートンカラーの風合いが非常に良い雰囲気の1着です。しっかりUSA製という点もたまらないポイントかと。サイズ調整可能ですのでご自身のサイズ感に合わせて着用頂けます。目立つ大きな汚れもなく、簡単にコーデの雰囲気を変えてくれる大変おすすめのアイテムですので、お好きな方是非ご検討下さい。 《サイズ》ONESIZE高さ約12cmつば約7.5cmつば幅約17.5cm《カラー》ネイビー、グリーン《素材》タグ消失の為不明ですが、恐らくコットン比率高めかと思われます。Ryu.0000156⬇️⬇️割引きについて⬇️⬇️【フォロー割】今ならフォローしてくださった方限定で全ての商品300引きさせて頂きます！※2000円〜1000円の商品は200円引き1000円未満の商品は割引100円とさせて頂きます。【まとめ買い割】商品×150円で割引させて頂きます。例）2つご購入 2×150＝300円引【リピート割】フォロワーの中でリピートして購入下さった方は600円引きさせて頂きます！⬇️こちらのタグから商品をジャンル別にご覧頂けます⬇️#古着屋Ryuキャップ⬇️全商品は以下の出品者をクリックしてご覧下さい⬇️