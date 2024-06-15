【超美品】Julien David ①ジュリアンディビッド 日本製ウールキャップ

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ご覧いただきありがとうございます。✴️商品情報こちらは1点の価格ですが、同状態の商品が2点ございます。大好きな人とおそろコーデにいかがでしょうか♪2013SSNavyWovenCapJulienDavid(ジュリアンデイヴィッド)デザイナーは、ラルフローレンの最高級ライン、パープルレーベルにてウィメンズウェアデザイナーとして、活躍した人物。2006年に来日し、日本の伝統的文化やストリート文化等に魅了され、東京を拠点に活動し始める。シルクやカシミヤ、ジュリアン・デイビッドの為に開発されたスーパーファインなコットンなど、素材はすべて日本製にこだわっている。上質な素材を、サブカルチャーやストリートカルチャーに想を得たデザインと掛け合わせる事で、ウィットに富んだコレクションを発表している。・ブランド:JulienDavidジュリアンディビッド・カラー:キャメル／ベージュ・形:キャップ・素材:ウール100%・生産国:日本製・表記サイズ:なし約59cm・着用回数:1回・コンディション:2点共に1度着用後着用機会がなくクローゼット保管●簡易包装での発送ですのでご了承ください。●その他、注意事項： ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #woon_shop #woonの帽子屋さん 写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。ご購入前にプロフィールをご一読ください。よろしくお願い致しますm(__)m