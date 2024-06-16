NANNI ナンニ ベルト イタリア製

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商品詳細
表記サイズ：85/34全長（バックル含）：約102cmベルト幅：約4cm素材···本革カラー···ベージュ大事に保管していたため比較的キレイだとは思いますが、写真など確認して気になる方は購入はお考えください。ザファースト ナンニ スタッズベルト
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