【新品未使用】コムデギャルソン オム　プリュス　Tシャツ

最終値下げしています。今後の値下げはありません。コムデギャルソンオムプリュスの未使用tシャツ。貴重なLサイズ身幅約56、着丈約73。定価¥18,360着る機会が無くクローゼットにしまったままでした。神経質な方はご遠慮ください。値下げ交渉は受け付けません。NC、NRでお願い致します。また、本品はすり替え等のトラブルを考慮して購入後の返品はお受け出来ない事をご了承下さい



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