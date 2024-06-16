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【新品未使用】コムデギャルソン オム　プリュス　Tシャツ
商品番号 Y60870368827
商品名

【新品未使用】コムデギャルソン オム　プリュス　Tシャツ
ブランド名 コムデギャルソンオムプリュス
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げしています。今後の値下げはありません。コムデギャルソンオムプリュスの未使用tシャツ。貴重なLサイズ身幅約56、着丈約73。定価¥18,360着る機会が無くクローゼットにしまったままでした。神経質な方はご遠慮ください。値下げ交渉は受け付けません。NC、NRでお願い致します。また、本品はすり替え等のトラブルを考慮して購入後の返品はお受け出来ない事をご了承下さい
http://narcologia.ru/goods/Persia859188.html
http://narcologia.ru/goods/procurement252833.html
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