RON JON Tシャツ　長袖　ロンT ロンジョン　L　ビンテージ

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商品詳細
RONJONTシャツ 長袖L肩幅 49身幅52着丈71全てcm希少なLサイズです。目立つ傷はありませんが、古着になります。ご理解の上、ご検討ください。#古着#サーフ#アート#袖プリント#ビンテージ#vintage#y2k
http://narcologia.ru/goods/monophonic61812.html
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