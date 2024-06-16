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ナポリ【新品未使用】m+ エムピウ ミッレフォッリエ2 P25 コンパクト財布
商品番号 Q80553956465
商品名

ナポリ【新品未使用】m+ エムピウ ミッレフォッリエ2 P25 コンパクト財布
ブランド名 エムピウ
特別価格 税込 14,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用ご購入者様が、革の経年変化(エイジング)をゼロスタートで楽しめるよう、出品者の手の脂や汚れが付着しないための工夫として、開封、撮影には手袋を着用しております。●付属品完備(専用化粧箱、正規品保証書)※他フリマサイトでも出品しております。ご購入が重なり在庫不足となった場合、キャンセルをさせて頂く事があります。※正規品の証として、保証書裏面にショップの手書きの記載(商品名、購入日、購入ショップ)ございます。#ポーター#アブラサス#イルビゾンテ#ホワイトハウスコックス#エッティンガー#ピアストラ#ビアベリー#レンマなど好きな方も是非
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