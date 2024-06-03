アラブ衣装3点セット

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アラブ衣装3点セットです。✿クーフィーヤ＝男性用スカーフ✿イカール＝縄状の輪✿タキーヤ(レース編み帽子ホワイト)の３点セットです。クーフィーヤは地域によってはクーフィーヤ、ゴトラ、ハッタ、マシャッダ、シュマーグ、シュマーフ、チャフィイェ、ジェメダニー、カフィエと呼ばれています。イカールのサイズ、クーフィーヤの色がお選び頂けます。ご注文前に在庫の確認をお願い致します。✿イカールのサイズをご連絡下さいませ。52サイズ：119cm54サイズ：121cmサイズは二つの輪っかを広げた状態で測っています。商品によって若干のサイズ誤差が生じます。ご了承下さいませ。✿クーフィーヤの色をお選び下さいませ。ブラック×ホワイトレッド×ホワイトホワイトオフホワイトアラブ男性が着用しているワンピース(カンドゥーラ/トーブ)も販売しています。ハロウィン衣装、舞台衣装にお勧めです。#テレビドラマ#VIVANT#ヴィヴァン#小道具#ハロウィン#コスプレ#イスラム・ペルシャ雑貨ナスリーン