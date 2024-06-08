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MARTIN FAIZEY クイックリリース メッシュベルト ブラウン 32
商品番号 L70152981079
商品名

MARTIN FAIZEY クイックリリース メッシュベルト ブラウン 32
ブランド名 マーティンフェイジー
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【　アイテム紹介　】ビクトリア朝時代の消防隊員が使用したバックルがモデルのクイックリリース型ベルト・すぐに脱着が可能で使い勝手も抜群・オールハンドメイド【　ブランド紹介　】MartinFaizey/マーティンフェイジーイギリスの老舗レザーブランドであるデインズ＆ハザウェイのベルト工房で36年活躍していたマーティン・フェイジー氏。【　商品詳細　】生産国：MADEINUK　英国製付属品：なしカラー：ブラウン系素材：本革表記サイズ：32推薦ウエストサイズ：76～86cm全長：約102cm幅：約3.5cm若干の誤差はご容赦下さい。古着のためご購入の際はご理解ください。素材...本革カラー...ブラウン#ベルト#イギリス製#UK#英国製#メッシュベルト#編み込みベルト#池之端銀革店ヤエカ　ラルフローレン　エンダースキーマ　パパス\u0026ママス　ポールハーデンチマラジャーナルスタンダードガーメンツ1LDKKATORRL45RバーバリーバブアートリッカーズトラディショナルMHLマーガレットハウエルarts＆scienceコモリネストローブアーバンリサーチオーラリードゥーズエムクラス　ユニクロユールメールアンダーカバーコムデギャルソンワイズトゥジュー　ジャーナルスタンダートラックス　ジャーナルスタンダードレリューム　イチ　ヴェリテクール　nestRobenestrobeコンフェクト　ジェネラルリサーチ　アニエスベー　dosaR\u0026Dニコアンド　ビューティフルピープルロンハーマンビームスマリハ　トゥジューhonneteアーツアンドサイエンス　シップスフレームワークjounalstandardLUXEミズイロインド　45Rオールドマンズテイラー　TSジョンスメドレー　ポールスミス　アルマーニ　ホワイトハウスコックス　ビームス　アローズ
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