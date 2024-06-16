キャベンディッシュ｜CAVENDISH ミニ 財布 \u0026 コインケース　セット

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日本製キャベンディッシュショートジップウォレットとパスケース付コインケースをセットで出品いたします。素材はパルマカーフ、色はダークブラウンです。縫製（ステッチワーク）が非常に正確かつ丁寧で高級感があり、職人の高度な技術に裏打ちされた逸品です。イタリアの名門タンナーINCAS（インカス）社のカーフレザーが使用されており、発色が素敵で、エイジングで美しい色艶が出てきます。繊細な革のため新品・未使用ですが購入時よりキズがございます。ご不明点があれば、購入前にコメントよろしくお願いいたします。--------------------■ショートジップウォレット(L字ファスナー型の純札入れ)仕様定価：27,500円素材：パルマカーフ色：ダークブラウン表地：レザーサイズ：タテ8.5cmxヨコ11cmxマチ1.5cm備考：カードポケットの数:2*新品・未使用です。■パスケース付コインケース仕様定価：14,300円素材：パルマカーフ色：ダークブラウン表地：レザーサイズ：タテ7cmxヨコ9.5cmxマチ1cm備考：カードポケットの数:2*新品・未使用ですが購入時よりキズがございます。--------------------#cavendish#キャベンディシュ￼#ペッレモルビダ#ファーロ#ガンゾ#ホワイトハウスコックス#minimalwardrobe#干場#小銭入れ