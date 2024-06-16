ルイヴィトン　ジッピーウォレット　ヴェルティカル　タイガ　ネイビー　長財布

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⭐ご覧頂き有難うございます⭐⭐️プロフィール、商品説明の必読お願いします⭐️▶︎正規品のみ取り扱っております。▶︎即購入OKです！▶フォロー割(10%引き)ありますので、お気軽にフォロー＆コメントください。すっきりとした縦型がマスキュリンでありながらエレガントな魅力を放つタイガ・レザーの財布「ジッピーウォレット・ヴェルティカル」。ポケットやクレジットカードスロットが充実しており、機能的❣️・ブランド：ルイ・ヴィトン・商品名：ジッピーウォレットヴェルティカル・品 番：M30510・色 ：ネイビー・柄 ：タイガ・材 質：レザー・種 類：長財布・サイズ：縦10cm 横20cm 厚さ2cm・札入れ×1・小銭入れ×1・フラットポケットx2・カード入れx4・シリアル番号：CA3196・参考定価：133,100円・購入店：エコリング☘️安心品質・出品してあるブランド品は全て正規品です。・偽物出品は法律で禁じられていますので絶対に行いません！☘️状態・簡易クリーニング、除菌済み❣️・型崩れ、スレがございます。・外観きれい目❣️・目立ったキズ汚れございません❣️・まだまだお使いいただける商品です❣️☘️付属品・保存袋☘️保管・タバコ吸っておりません。・ペットは飼っておりません。☘️返金保証・万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。☘️発送について・原則として24時間以内に発送します！・諸事情により遅れる場合は事前に連絡致します！ご不明点などございましたら、お気軽にコメントください^^ご縁があればよろしくお願い致します❣️