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00s Basquiat バスキア Fotofolio フォトフォリオ アート
商品番号 S79095453374
商品名

00s Basquiat バスキア Fotofolio フォトフォリオ アート
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2001年のコピーライトが入るバスキアのアートTです。現在、ゴッホ、キースヘリング、アンディウォーホルなどヴィンテージで大人気なアートTですが、バスキアは球数が少なく、希少です。こちらは作品名が無いもので、ウォールアートのようなデザインがおしゃれでかっこいいです。袖にもバスキアのプリントがあります。現在、パルプフィクションやタイタニックなどのムービーTやNirvanaやRedHotChiliPeppersなどのロックT、2PACやスヌープドッグなどのラップTなどヴィンテージTシャツがかなり高騰しています。フォトフォリオはセンスのいいアートTが多く、コレクターも数多く存在します。今後さらに高騰していくこと間違いなしないちまいです。首元に2箇所ピンホール、薄汚れがありますが、着用には支障ございません。Mサイズ表記ですが、肩幅が広めに作られておりますので、比較的ゆったりと着用できます。よろしくお願いします！サイズ表記M肩幅49cm身幅50cm着丈72cm
http://narcologia.ru/goods/encourage33272.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln488502.html
http://narcologia.ru/goods/composite332254.html
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