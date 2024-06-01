00s Basquiat バスキア Fotofolio フォトフォリオ アート



00年代ヴィンテージ！レア！Basquiat バスキア Fotofolio フォト ... 00年代ヴィンテージ！レア！Basquiat バスキア Fotofolio フォト ...



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00's ジャン＝ミシェル・バスキア FOTOFOLIO In Italian Tシャツ XL 白 ... 00's ジャン＝ミシェル・バスキア FOTOFOLIO In Italian Tシャツ XL 白 ...



00's ジャン＝ミシェル・バスキア FOTOFOLIO Red＆Black on White... 00's ジャン＝ミシェル・バスキア FOTOFOLIO Red＆Black on White...



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オンラインショップ バスキア 00s Tシャツ アートT Basquiat ... オンラインショップ バスキア 00s Tシャツ アートT Basquiat ...



00's ジャン＝ミシェル・バスキア FOTOFOLIO Red＆Black on White... 00's ジャン＝ミシェル・バスキア FOTOFOLIO Red＆Black on White...



FOTOFOLIO（フォトフォリオ）のJean-Michel Basquiat & Man Ray ... FOTOFOLIO（フォトフォリオ）のJean-Michel Basquiat & Man Ray ...

2001年のコピーライトが入るバスキアのアートTです。現在、ゴッホ、キースヘリング、アンディウォーホルなどヴィンテージで大人気なアートTですが、バスキアは球数が少なく、希少です。こちらは作品名が無いもので、ウォールアートのようなデザインがおしゃれでかっこいいです。袖にもバスキアのプリントがあります。現在、パルプフィクションやタイタニックなどのムービーTやNirvanaやRedHotChiliPeppersなどのロックT、2PACやスヌープドッグなどのラップTなどヴィンテージTシャツがかなり高騰しています。フォトフォリオはセンスのいいアートTが多く、コレクターも数多く存在します。今後さらに高騰していくこと間違いなしないちまいです。首元に2箇所ピンホール、薄汚れがありますが、着用には支障ございません。Mサイズ表記ですが、肩幅が広めに作られておりますので、比較的ゆったりと着用できます。よろしくお願いします！サイズ表記M肩幅49cm身幅50cm着丈72cm