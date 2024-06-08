藤原竜也 ファンクラブ 非売品 かいどうくん ランチバッグ ...

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商品詳細
グッズ整理として出品します。藤原竜也ファンクラブ旅行in沖縄非売品かいどうくんプリント入りランチバッグ2015年に行われた藤原竜也さんのファンクラブ旅行in沖縄のお部屋訪問時に竜也さんから直接手渡しでいただいたランチバック竜也さんが描いたキャラクター、かいどうくんがプリントされています。グッズ化などしていないため、とても貴重なお品です。即購入OK部屋訪問時に手渡しで頂きました。ファンクラブオリジナルラベルのビール瓶がランチバッグの中に入っていたため、左側が若干型崩れしております。アイロンを当てれば直ると思います。使用せずにビール瓶を入れて暗所保管していましたが、今は別々に保管しています。☆ビール瓶は含まれません。
http://narcologia.ru/goods/reproduce24355.html
http://narcologia.ru/goods/pompous358123.html
http://narcologia.ru/goods/marshal268780.html
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