【新品】【印傳屋財布・二つ折り財布メンズ・二つ折り財布レディース】黒　輪繋ぎ　小

印伝屋の甲州印伝、折り財布(輪繋ぎ小)になります。新品・未使用品となります。印伝とは鹿革に漆。「印伝」とは甲州（山梨県）に四百年以上も伝わる革工芸のことです。「印傳屋」は天正十年（1582年）に創業、革工芸に独自の領域をひらきながら、貴重な文化財産である確かな技を今日まで伝えています。やわらかな鹿革の風合いに、漆柄がきら艶めく独自の様式は、脈々と受け継がれる技と心をもった職人による手づくりです。サイズ（高さ×幅×奥行）9.7×11.5cm箱サイズ（幅×奥行×高さ）約13×11×3ｃｍ札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×4ポケット×2財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···その他素材...鹿革



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