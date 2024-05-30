【LFYT x NEW ERA】WORLD CHAMPS LFロゴ キャップ 8

【LFYT×NEWERA】【ラファイエット】2022年F/WCOLLECTION※フロントにLFロゴを刺繍し、サイドパッチにシーズナルデザインを落とし込んでリリースしている定番のLFロゴNEWERA59FIFTYベースボールキャップ。※ストリートスタイルの原点回帰で再び注目を集めるニューエラの代表的なベースボールキャップ59FIFTYモデル。※サイドパネルにはLFYTのスポーツラインを象徴するワード「WORLDCHAMPS」を刺繍。※バックにはLFYTロゴの刺繍が施されたデザイン。※毎シーズン人気のNEWERAコラボのベースボールキャップ※ストリートの王道をいく普遍的な魅力のNEWERA59FIFTYモデルを採用※スポーツをモチーフにした「WORLDCHAMPS」パッチをサイドに刺繍したシーズナルデザイン画像1【参考画像】写真2～10【実際の出品商品写真】※出品個数は、一点です。※カラーネイビー※サイズ【頭周り】【8】63.5cm※素材【写真9参照】※状態新品未使用購入後、自宅保管の商品です。完璧な商品をご希望の方や細かい事を気になさる神経質な方のご購入は、ご遠慮下さい。※その他、注意事項プロフィールを一読頂けると幸いです。※即購入可(コメントで交渉中であっても、他の方が即購入して頂いた場合は、即購入して頂いた方を優先させて頂きます。基本的に早い者勝ちでお願い致します)※取置きや個人専用などは、対応致しません。※発送方法らくらくメルカリ便※その他、質問等あればお気軽にコメントよりお願い致します。#ラファイエット#アップルバム#バックチャンネル#ゴットセレクションXXX#ニューエラ#キャップ#ベースボールキャップ#NEWERA#59FIFTY



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