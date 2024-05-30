メンズウォレットチェーン　財布　デニム　バイク　ストリート　韓国　ダブルクリップ

★新品未使用 ★送料無料 ★匿名配送 ★即購入OK感謝セール開催中！定価9,000円を期間限定大幅値引き！残数わずかです。●商品詳細商品名 ：3重ウォレットチェーン17カラー ：シルバー（銀、Silver）タイプ ：キヘイ（喜平）、スパイク、カットポンパチェーン材質 ：亜鉛合金重量 ：206g状態 ：新品・未使用ブランド：ノーブランド●サイズ（mm）チェーン１（６０ｃｍ）：600×10×5チェーン２（５０ｃｍ）：500×10×10チェーン３（４０ｃｍ）：400×14×5手錠アクセ ：53×43×7レバーナスカン（大） ：73×22×8ホルダー円 ：38×38×3レバーナスカン（小） ：45×22×8●当店Politeで販売中のウォレットチェーンはこちら！→#Politeウォレットチェーン→#Politeウォレットチェーンシルバー→#Politeウォレットチェーン60cm→#Politeウォレットチェーン50cm→#Politeウォレットチェーン40cm●商品説明喜平チェーン、スパイクチェーン、カットポンパチェーンの3種類のチェーンが1つになったウォレットチェーンです。アンティークなイメージの手錠アクセはカチカチという音とともに簡単に開閉できるこだわり仕様です。先端部分はどちらもレバーナスカンで、手錠側のナスカンは大きくゴツゴツした印象に仕上がっています。シュガーヒル(SUGARHILL)のジーンズなどアメカジ古着と合わせるのがおすすめ。シンプルなTシャツにメッシュキャップ、ウォレットチェーンをセットにしたコーデはいかがでしょうか？トラッカーウォレットをお持ちで、カラビナのウォレットチェーンをご検討だったあなた、caleeやHUF、クラクト（CLUCT）のウォレットチェーンがお好きであれば大変おすすめです。●撮影写真は太陽光が入る場所で撮影しています。●梱包・引っ越し業者さんが現場で使う、丈夫で柔らかい梱包資材に包んでお届けいたします。商品画像に梱包の様子も載せております。●発送方法匿名配送、送料無料でのお届けです。※追跡番号付きの配送方法です。カラー...シルバー



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