ねんりんピック　オカリナ/5063/気鳴楽器/陶器/おかりな/音楽/演奏

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商品詳細
ねんりんピック オカリナ/ad-K-42-5063-.2/ねんりんピック/気鳴楽器/ 陶器/おかりな/音楽/演奏/OCARINA/懐かしい/初心者/おすすめ/入門/笛種類...オカリナ・商品の説明●ねんりんピック オカリナ初心者から上級者までに適用する演奏型オカリナです。楽器として作られたこの陶器オカリナは窯の中に炊かれた品質の高い商品です。【状態】*動作確認済み、やや傷や汚れあり。・発送方法 ・レターパックプラス・注意事項＊商品をより安くご提供するために、流通品を利用した簡易包装を 実施しています。＊付属品は画像にあるものがすべてです。
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