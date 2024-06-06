エルメス HERMES ネクタイ シルク100% ブルー系 ビジネス

植物のようなモチーフが鱗状に全体に広がるしゃれたデザインのエルメスのネクタイです。落ち着いたブルー\u0026グリーン系で、合わせやすく、コーディネートも決まりやすいと思います。新品ではないので、やや使用感はございますが、全体的には綺麗でまだまだ活用いただけます。いつもがんばっているご自分へのご褒美や、父の日のプレゼントにいかがでしょうか？早い者勝ちです。気に入っていただけたらお早めにどうぞ(^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆HERMES エルメス ネクタイ〈型番/シール〉7719OA〈素材〉シルク100%〈色〉ブルー×グリーン系〈サイズ〉全長：約147cm〈剣先〉約9cm〈付属品〉 なし＊箱は撮影用のため付きません。必要な方は+1000円でご用意できますのでコメントでお知らせください。★上記の記載商品以外のコサージュ、アクセサリー、バッグ等は、販売対象商品ではありません。★撮影状況やPC環境により、実際のお色と若干異なる場合がございます。★平置きでの採寸をしておりますので若干の誤差がある場合がございます。★特に目立った汚れや破れなどはなく綺麗な状態だと思いますが、素人検品ですので、保管期間中の気が付かない汚れや傷など、見落としがありましたら失礼いたします。あくまでも自宅保管していた中古品であることをご理解いただける方よろしくお願いいたします。★たたんでの発送となりますので、多少のたたみシワ等もご理解下さい。#パレアナShop#メンズ #ファッション #ネクタイ#HERMES #エルメス #スーツ#ビジネス #通勤 #フォーマル#プレゼント #ギフト #お祝い#入学祝い #就職祝い #バレンタイン #誕生日 #結婚式 #入学式 #卒業式 #パーティー #成人式 #クリスマス#新入社員#父の日



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