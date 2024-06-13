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fr2 月桃　新作　tシャツ
商品番号 I54830485348
商品名

fr2 月桃　新作　tシャツ
ブランド名 エフアールツー
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

fr2の沖縄限定　月桃の半袖tシャツです。新品未使用、試着のみです。袋とタグもおつけします。Mサイズ着丈約72cm肩幅約47cm身幅約54cm沖縄限定で全く被りませんし、ティファニーブルーの色味がとても綺麗で夏にぴったりです。すぐ品切れになる人気商品です。大切にしてくださる方にお譲りします。
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