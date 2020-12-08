★本物保証★/FENDI/フェンディ/ズッカ柄/ネクタイ/メンズ/美品

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～大切に着用した美品～FENDIのズッカ柄のネクタイです♪「FFロゴ」とも呼ばれておりひと目でFENDIだとわかります！！シンプルながらも高級感漂うネクタイです！近年、ビィンテージ感のあるものが人気が高まっていること、2019年にズッカ柄の生みの親である「カール・ラガーフェルド」が亡くなったことで人気が高まり値段が高騰しつつあります！ズッカ柄の生みの親とも言われているカール・ラガーフェルドは「モード界の皇帝」とも呼ばれています♪★商品詳細★・ブランド/FENDI・素材/シルク100%・色(ベースカラー)/ネイビー系(画像参照)・全長/約152cm・大剣先幅/約9cm・小剣先幅/約4cm※素人採寸(平置き)ですので多少の誤差はご了承下さい。★商品状態★素人なりによく検品させていただき、目立つようなキズやよごれ等は見受けられず美品だと思われます。細かな部分は見落としている場合もあります。※商品はクリーニング(タグあり)をしてクローゼットに保管をしていましたが、掲載画像をよくご確認頂き購入をお願いします。★注意事項(必ずお読みください)★・基本的にはお値下げはお断りしています。・商品は画像でご覧頂ける様な美品ですが素人には気にならない程度の小さなスレやよごれ等、その他にも素人には気づかない見落としがあるかもしれませんのでご了承の上で購入をお願いします。・丁寧に梱包してお届け致しますがアパレル商品には梱包による畳シワができてしまいますのでご了承ください。・商品状態は説明文にて可能な限りの記載をしているつもりですが、素人出品ですので細かい見落としはご了承ください。また、画像に関しては掲載数に限りがあり、素人撮影となりますので完璧な画像掲載が不可能です。「画像では分からなかった…」等の理由による返品やクレームには対応出来ません。(説明文に記載のなかった重要な問題には誠意を持って対応させて頂きます。)購入前に、説明文をよくご確認の上ご購入をお願いします。・原則として48時間以内の連絡をお願いします。・撮影状況(フラッシュや撮影環境)やご覧頂く環境に(PCの環境や明るさ等)によら画像と実物の色味が異なる場合があります。