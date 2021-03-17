monogram MPJ-62A

未使用品なのですが メッキ部分に微細な擦り傷が見られる為 未使用に近いとしました。ボディーがシャープなので取り回しが良いと思います。TONEのPUSH/PULLでパッシブ/アクティブの切り替えができ、2バンドイコライザーで多彩な音作りに貢献できます。※汎用のソフトケースに入れて発送いたします。 北海道及び離島にお住まいの方は ご購入前に必ずコメントをお願い致します。



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