三線　強化張り　ピックアップ、むどぅらんカラクイ付き

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胴は本皮強化張りなので、ある程度のよい音を保ちながらもメンテナンスが楽です。購入してから10年以上になりますが破れたことはありません。ここ5年ほどはほとんど弾いていません。木の素材はわかりませんが購入時の価格が4万円程度なので、良くもなく悪くもなくでしょうか。棹は幾分細めに感じられます。中の勘所で幅22ミリ、厚み19ミリ程度。購入後しばらくしてからピックアップを取り付けてもらいました。またちんだみで苦労したので、むどぅらんカラクイというギア内蔵のカラクイに取り替えてもらいました。見た目は普通の物と同じですが、簡単にちんだみすることができます。ウクレレで言うとフリクションペグをギアペグに取り替えたような感じでしょうか。住宅事情もあり最近では音の小さい板三線を弾くことが多く、押し入れの肥やしになっていたので出品することにしました。アズキ色のセミハードケース付きです。よろしくお願いいたします。