サイズS born x raised 8 ball tee 新品未使用

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商品詳細
stussybornxraised8ballteeサイズS新品未使用です。stussyUSAオンラインで購入しました。検品したところ一部少し汚れがあったので、通常よりも安くて出しています。写真4枚目参照してください。納得の上購入ご検討お願い致します。
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