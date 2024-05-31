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サイズS born x raised 8 ball tee 新品未使用
商品番号 H84884155698
商品名

サイズS born x raised 8 ball tee 新品未使用
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

stussybornxraised8ballteeサイズS新品未使用です。stussyUSAオンラインで購入しました。検品したところ一部少し汚れがあったので、通常よりも安くて出しています。写真4枚目参照してください。納得の上購入ご検討お願い致します。
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