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本日限定‼️戸井 零士　ルーキー　サインカード
商品番号 W95925918262
商品名

本日限定‼️戸井 零士　ルーキー　サインカード
ブランド名 ベースボールマガジン
特別価格 税込 4,841 円
在庫状況 あり

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商品詳細

戸井零士ルーキー直筆サインカードBBM阪神タイガース202350枚限定カード確認後スリーブに入れ暗所で保管しておりました。目立った傷等はございませんが、初期傷等気になる方は購入をお控えください。目当ての選手では無いため出品致します。折れ、水濡れを防止徹底して発送します！ジャンル（スポーツ選手）···野球
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