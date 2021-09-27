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新品7-5/8★エンゼルス海外限定ニューエラ★葉巻ピンズ付★NEWERA大谷翔平
商品番号 W65540240474
商品名

新品7-5/8★エンゼルス海外限定ニューエラ★葉巻ピンズ付★NEWERA大谷翔平
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★★★葉巻ピンズ【ピンバッジ】カスタム★★★エンゼルスの日本未発売ニューエラキャップ。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。人気の2TONEカラー。サイドパッチはエンゼルス35周年モデル。付属のドルピンズはお好きな場所に取り付け可能です。新品未使用サイズ　7-5/8【60.6cm】色　サンド×ブラックつば裏　グリーン汗止め　ホワイト#エンゼルスニューエラ#エンゼルスキャップ#SUPREME#KITH#WBC#メジャーリーグ#TWNTYTWO#大谷翔平#ダルビッシュ有#ローライダー#WESTSIDE
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