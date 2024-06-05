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Bacchus BTB-1M OPB オリジナルプレジションベース
商品番号 R45076688225
商品名

Bacchus BTB-1M OPB オリジナルプレジションベース
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 10,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BacchusBTB-1Mです。新品購入後、ほとんど弾かなかったので使用感なく状態良好です。フレットの減りもほぼありません。ケースが付属します。エアキャップとダンボールで厳重梱包で発送させていただきます。BODY:POPLARNECK:MAPLEFINGERBOARD:MAPLESCALE:4inchMACHINEHEADS:OPENGEARTYPEBRIDGE:VINTAGEFIXEDTYPEPICKUPS:ORIGINALTBTYPECONTROLS:1Vol,1ToneFINISH:URETHANE
http://narcologia.ru/goods/Adder841875.html
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