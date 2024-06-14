【送料無料】POLO SPORT CAP

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商品詳細
ポロスポーツのキャップです。ボディカラーはブラック。POLOの刺繍はレッド、RALPHLAURENと縁取りの刺繍はホワイトです。サイズはバックにアジャスターが付いているので調整できます。使用感はありますが、まだまだ使って頂けると思います。お探しの方は是非よろしくお願い致します。古着になりますので完璧な商品をお求めの方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。簡易包装にて発送させて頂きます。poloRalphlaurenrrlsport90streetstussy
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