adidas Campus 80s mita sneakers

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adidasOriginals（アディダスオリジナルス）とMitaSneakers（ミタスニーカーズ）とのコラボレーションモデルです。エイジング加工がされた、ヴィンテージテイストのモデルです。【カラー】バーガンディ／褪せた赤〜茶色【サイズ】29cm／US11【素材】スウェード【コンディション】着用感ありますが、元々はあえて経年劣化したような加工が施されているアイテムとなります。【商品説明】「CAMPUS」は1983年に登場したバスケットボールシューズで、「SUPERSTAR」と同じくアディダスを代表するクラシックモデルです。これまで生産国や年代によって異なるシルエットでリリースされてきた「CAMPUS」ですが、2008年に当時のシルエットを再現した「CP80s」が登場。その後2011年にロンドンのスニーカーショップ「FOOTPATROL」の提案で1980年代にリリースされていたフランス製のオリジナルを再現した「CAMPUS80s」が登場。以降様々なカラーがリリースされていますが、当時のシルエットはそのままにオリジナルモデル本来の魅力を凝縮した、アディダスが誇るスタンダードモデルとなっています。こちらは上野発のスニーカーショップ「MITASNEAKERS」と「CAMPUS80ｓ」のコラボレーション企画第2弾。ソールをあえて経年劣化したような黄ばみ加工で仕上げた1足。2012年5月発売、日本定価14,700円ご不明点あればご連絡ください。よろしくお願いします。メインカラー···レッドスニーカー型···ローカット(Low)