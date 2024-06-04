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商品詳細
【商品の状態】 お手数ですが詳細画像にて状態ご確認をお願いさせていただきます 【ご発送】基本ローダースリーブ梱包のもとご発送ご対応させていただきます折れ濡れ対策させていただきご発送させていただきます【お願いとお断り】・価格交渉コメントに関しましてはお断りさせていただきますそちらに関しましてはご返信無くコメント削除させていただく場合がございます失礼申し訳ございませんがご理解よろしくお願いさせていただきます2
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