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ニューエラ × パイレーツ キャップ WORLD SERIES サイドパッチ
商品番号 X17568274111
商品名

ニューエラ × パイレーツ キャップ WORLD SERIES サイドパッチ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【お値下げ不可とさせていただきます】ご覧いただきましてありがとうございます。ニューエラクーパーズタウンコレクション×ピッツバーグ・パイレーツのキャップです。フロントにレアデザインのPロゴが入っています。また、左サイドには1925WORLDSERIESのサイドパッチがデザインされており、とてもカッコいいキャップです。NEWERA59FIFTYサイズ：77/8(63cm)目立ったキズやヨゴレはなくとてもキレイな状態ですが、自宅保管のためご理解のほどよろしくお願いします。完璧をお求めの方はご購入をご遠慮願います。即購入OKです。ご購入よろしくお願いします。#ニューエラ#ピッツバーグ・パイレーツ#Pittsburgh#Pirates#ピッツバーグ#パイレーツ#クーパーズタウン#レディース#メンズ#ユニセックス
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