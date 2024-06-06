USED/メッシュキャップ/帽子/ヒステリックグラマー/正規品

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ヒステリックグラマー/メッシュキャップ⚫2年位前に購入して試着程度で使用せず に自宅での保管品です⚫多少の型崩れがあるかと思いますが経年劣化による汚れ・シミ等はないと思います⚫注意事項→USEDという事をご理解いただいた上でご購入のご検討をお願いします。神経質な方・多少でも気になる方はご購入をお控えくださいm(__)m