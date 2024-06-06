【最終価格】コードバン THE WARMTHCRAFTS MANUFACTURE

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THEWARMTHCRAFTSMANUFACTUREジ・ウォームスクラフツマニュファクチャーロウ引きコードバン長財布【小銭入れあり】正規店舗にて購入。革小物にはまっていたときに購入して大切に保管しておりました。一度、小銭を入れてどのぐらいの膨らみになるか試してみただけのほぼ新品未使用品です。綺麗なバーガンディーやボルドー色を思わせる色をしております。現在、コードバンはかなり高騰しておりますので綺麗な商品を是非この機会に手にしてください。多少の値下げでしたらお受けできる場合もありますのでご遠慮なくお問い合わせください。■サイズ縦 9.4センチ横 18.8センチ厚み 1.8センチ別オークションサイトにも出品しておりますので、お早めにお買い求めください。売り切れの際はご容赦ください。