ナンバーナイン　カート期　復刻　TOUCH ME メッセージ　Tシャツ　3

日本製 100%コットン名作のカート期 TOUCHMEI'MSICKの復刻Tシャツになります。サイズ表記 3実寸 肩幅 約44ｃｍ（肩～肩）身幅 約49ｃｍ（脇～脇)着丈 約62.5ｃｍ（後襟下～裾)袖丈約20.5cm(肩の付け根～袖口)素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。全て平置きでの採寸になります。着用方法には個人差があるため、実寸を参考にしてください。状態所々にシミございます。7.8枚目



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