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ナンバーナイン　カート期　復刻　TOUCH ME メッセージ　Tシャツ　3
商品番号 J88060716690
商品名

ナンバーナイン　カート期　復刻　TOUCH ME メッセージ　Tシャツ　3
ブランド名 ナンバーナイン
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本製　100%コットン名作のカート期　TOUCHMEI'MSICKの復刻Tシャツになります。サイズ表記　3実寸　　肩幅　約44ｃｍ（肩～肩）身幅　約49ｃｍ（脇～脇)着丈　約62.5ｃｍ（後襟下～裾)袖丈約20.5cm(肩の付け根～袖口)素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。全て平置きでの採寸になります。着用方法には個人差があるため、実寸を参考にしてください。状態所々にシミございます。7.8枚目
http://narcologia.ru/goods/browse686291.html
http://narcologia.ru/goods/septet210319.html
http://narcologia.ru/goods/choice382785.html

ナンバーナイン　カート期　復刻　TOUCH ME メッセージ　Tシャツ　3
2023年最新】ナンバーナイン カート期 tシャツの人気アイテム - メルカリ

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