※中々売れないのでラストの値下げします！NEW ERA刺繍入り

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商品詳細
SCRIBBLEロサンゼルス・ドジャースグレーアンダーバイザーNEWERAキャップBlueツバの部分がしっかりしていますあまり見られないレア物です1度も被っておりません!!サイズ・59fiftyの7の3/858.7cm
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