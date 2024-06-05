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新品　KingGnu　キングヌー　スタジアムライブ　キャップ　ベージュ　ロゴ入り
商品番号 R33822286870
商品名

新品　KingGnu　キングヌー　スタジアムライブ　キャップ　ベージュ　ロゴ入り
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,610 円
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商品詳細

新品　完売品　KingGnu　キングヌー　2023　スタジアムライブ　キャップ　ベージュ　ロゴ入り　限定　完売品　ライブツアー　キャップ　ベージュ　野球帽　帽子　ハット　スタジアムライブ　スタジアムツアー　CRESTBASEBALLCAP　BEIGEKingGnuキングヌーStadiumLiveTour2023CLOSINGCEREMONYの限定ツアーグッズです。・新品未使用品です。・色：ベージュ・サイズ：頭周り：55-60.5cm・素材：ポリエステル100％・状態：自宅保存のため、神経質な方はご遠慮ください。圧縮して発送致しますので、畳シワが付きます。ペットなし、喫煙者なしです。他のアプリでも出品しておりますので、ソールドアウトの場合はご了承下さい。
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