羽生結弦　プロローグ　パンフレット　愛蔵版　2冊セット

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商品詳細
羽生結弦 アイスショー『プロローグ』オフィシャルパンフレットと、アフターパンフレット 愛蔵版の2冊セットです。手袋をはめて一読したあと、OPP袋に入れて大切に保管していたのでとても綺麗な状態だと思います。※愛蔵版の裏表紙に小さな凹みがありました（画像3枚目）バラ売り不可とさせていただきます。
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