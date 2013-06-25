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サザンオールスターズ2000茅ヶ崎ライブTシャツ
商品番号 Q19048134369
商品名

サザンオールスターズ2000茅ヶ崎ライブTシャツ
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サザンオールスターズ茅ヶ崎ライブTシャツになります。20年以上前のTシャツですが家中で試着程度でタンスに長くコレクションしていました。古いものですが茅ヶ崎の茅の部分に多少良く見ると劣化がありました。気になる方はトラブルになりますので購入をお控えください。茅ヶ崎ライブもありますので売ろうか悩みましたがこの値段でしたらお譲りしたいと思います。ライブもありますのでこのTシャツの価値も上がってると思います。ライブに着ていけば相当目立つかと思います。一応古着としてご理解頂き写真にて大丈夫な方のみ購入宜しくお願いします。交渉はあまり望んではいませんので希望価格になりましたら購入してください。また断り無く取り消しもありますので早めの検討宜しくお願いします。サザンライブ2000年茅ヶ崎ライブ桑田佳祐原由子
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