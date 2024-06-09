新品未使用 エムピウ m+ ミッレフォッリエ P25 bosco ボスコ

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m+［エムピウ］millefoglieIIP25BUSCHETOBU.boscoボスコ新品、未使用8月に正規販売店にて新品購入しました。よろしくお願いします。\u003c商品説明\u003emillefoglieIIP25BUSCHETOは比較的濃色寄りで艶がありプルアップが現れるイタリア製タンニン鞣しの一枚革を使っています。内装の主要部は独特の素材感を出したピッグレザー、お金などが触れる部分には汚れが目立ちにくい濃色の綿を配しました。厚さ25mmのP25シリーズで、お札10枚・コイン大小15枚・カード類15枚程が収納可能です。商品名ミッレフォッリエ2P25ブスケット本体寸法W110×D85×H25mm重量110g皮革ブスケット（イタリア製タンニン鞣し革）内装:ピッグレザー裏地綿生産国日本財布形···二つ折り