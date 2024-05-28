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HERMES エルメス ネクタイ ブラウン系 総柄 メンズ シルク 100%
商品番号 G69517715472
商品名

HERMES エルメス ネクタイ ブラウン系 総柄 メンズ シルク 100%
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESエルメスネクタイブラウン系総柄メンズシルク100%■商品情報■●タイトル　HERMESエルメスネクタイブラウン系総柄メンズシルク100%●メーカー　HERMES　エルメス●形状　　ネクタイ●カラー　ブラウン系●素材　　シルク●サイズ　全長　145cm　最大幅　9cm　●ランク　中古A●状態　　薄汚れ(極小)※実物のお色に近くなる様に心掛けて撮影しておりますが天候、光な加減などにより色に違いが出てしまう場合もございます。素人検品ですので、見落としの薄い汚れなどある場合があります事と自宅保管のためご理解頂ければと思います写真からの参考が大きくなりますので気になる点など追加撮影も致しますのでコメント欄からよろしくお願い致します■購入先　鑑定済みの中古ブランドショップにて購入しました。EC15014柄・デザイン...その他カラー...ブラウン
http://narcologia.ru/goods/pompous142623.html
http://narcologia.ru/goods/smear430804.html
http://narcologia.ru/goods/rouge931710.html

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